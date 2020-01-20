音樂盛會「第15屆KKBOX風雲榜」於18日在台北小巨蛋登場，會中中華電信大秀5G MEC多接取邊緣運算的大頻寬、低延遲技術，結合八三夭與玖壹壹的高超科技「異地共演」特別舞台，讓兩組樂團縱使分隔小巨蛋與台視攝影棚即時訪談、LIVE合唱與合奏共演，都能實現近乎於零延遲的影音同步之視聽饗宴，成功攜手KKBOX打造5G科技應用與大型展演場域里程碑，引領觀眾進入5G世代的新視聽體驗！

為讓錯過觀賞直播的客戶能回顧中華電信高超科技「異地共演」的精彩片段，中華電信預計於農曆年後，開放所有客戶登入Hami Video，免費觀看「第十五屆KKBOX風雲榜」，不會錯過任何經典的5G瞬間。

為讓觀眾預見5G世代，中華電信現場架設5G訊號基地台，運用5G技術，結合現場嶄新 LED 透明冰屏展演異地訪談、LIVE合唱與合奏共演，呈現風雲榜舞台三維空間的立體感與真實體驗，讓兩樂團宛如在同一時空進行演出，結合5G MEC的高超科技「異地共演」，嗨翻台北小巨蛋！

中華電信並特於KKBOX風雲榜現場提供5G MEC多視角高清直播，讓觀眾自主選擇觀看視角、即時回看功能，掌握每一個精彩瞬間；搭配Epson「次視代智慧眼鏡」，不僅獨享80吋觀賞樂趣，不論位置離舞台多遠，都能感受搖滾區的魅力。

2020 5G元年，中華電信持續佈局5G，日前各於北部、中部兩大跨年現場提供5G相關服務體驗。除了攜手愛立信與三星電子於台北信義商圈(中華電信台北東區服務中心)，舉行國內戶外5G高速實測展示，公開實證室外5G網路Gbps等級超高網速；此外，中華電信、三立集團、愛立信與工研院服科中心攜手合作麗寶樂園2020跨年活動，由中華電信提供5G超高網速、超即時之影像傳輸應用與展示。中華電信將持續投入5G創新應用，讓消費者搶先體驗5G的魅力！

(中時電子報)