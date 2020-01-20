蘇貞昌內閣主要閣員的社會知名度（2020／1）

蔡英文總統聲望趨勢 （2016／5~2020／1）

台灣選民對行政院長蘇貞昌整體施政表現的反應：兩次比較（2019／9--2020／1）

台灣民意基金會今天公布民調，蔡英文總統處理國政獲五成七的人贊同，二成七不贊同，贊同的人比不贊同多30個百分點，重現2016年 7月首次上任不久時的新高，但即使如此，對蔡英文總統將兼任民進黨主席，僅三成一贊成，有四成五不贊成，不贊成比贊成多12個百分點。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開「2020大選後台灣政局走向」全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆教授主持和主講，並邀請林嘉誠、丁庭宇和楊憲宏等學者專家與談。

在蔡英文總統聲望方面 ，最新民調顯示，二十歲以上的台灣人當中，對於蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，有16.8％非常贊同，39.9％還算贊同，16.1％不太贊同，11％一點也不贊同，16.1％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，在二十歲以上的台灣人當中，有五成七的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，二成七的人不贊同。這項發現顯示，以超高票剛贏得連任的蔡英文總統目前獲得極大多數台灣人民的肯定與支持，這是暌違已久的高人氣，也表示新的總統蜜月期已經提前降臨。

儘管如此，對蔡英文總統將兼任民進黨主席，有三成一基本上贊成蔡英文總統兼黨主席，但有四成五不贊成，不贊成比贊成多12個百分點。游盈隆認為，這是一個值得留意的現象。對一個高票連任的總統，不論是聲望或信心都居高檔時刻，還是有相對多數的人反對蔡英文以總統身份再兼任執政黨主席，寓意深遠。

此外，有七成三的人基本上同意「總統不應介入立法院長的選舉」，不同意者只有一成三左右。游盈隆認為，這顯示台灣公民對憲政體制的權力分立與制衡有高度共識，即便是總統之尊也不應介入立委院長的選舉。

對於行政院長蘇貞昌的施政表現，民調顯示，有五成六的人基本上滿意，三成不滿意，滿意的人比不滿意的人多26個百分點。這也是蘇貞昌上任以來所獲得的個人最高施政滿意度，甚至比賴清德任內最高滿意度五成三還高出3個百分點。

不過蘇內閣部長社會知名度普遍偏低，在二十歲以上的台灣成年人中，61.7％的人無法說出任何一位部長的名字，只有38.2％的人可以說出至少1位部長的名字。

在12部部長的社會知名度方面，最高的是交通部長林佳龍29.7％，最低的是法務部長蔡清祥0.4％；介於這兩者之間，依序是：內政部長徐國勇（13.6％)、外交部長吳釗燮（6.7％）、文化部長鄭麗君（6.2％）、國防部長嚴德發（4.1％)、教育部長潘文忠(2.6％)、衛福部長陳時中（2.1％）、經濟部長沈榮津(1.3％)、科技部長陳良基(1％)、財政部長蘇建榮0.6％，勞動部長許銘春0.6％。

(中時 )