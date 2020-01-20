館長分區發放雞排。（摘自飆捍臉書）

2020總統大選，館長陳之漢發出「祭品文」，表示若蔡英文連任就要請吃一萬份雞排。如今選舉結束，館長也兌現承諾，前兩日分別在新北蘆洲、台北南港各發2000份雞排，今（20）日將在桃園、台中各再發2000份。

館長拿出一萬份雞排打賭蔡英文連任，選後更加碼到一萬二千份，表示這樣六都剛好可以平均分配，一個城市發兩千份。館長更邀請立委高嘉瑜、王定宇、林淑芬、劉世芳、陳柏惟，分區幫忙發雞排。

前兩日下午，立委林淑芬、高嘉瑜，分別在蘆洲柳堤公園、南港玉成福德宮前發放雞排，民眾大排長龍，2000份號碼牌馬上被領完。館長也在臉書表示，「看大家吃得開心，我就開心了，感謝林淑芬委員熱心幫忙」、「希望台北的朋友吃雞排開心謝謝你們」。

今日下午3點，館長將在桃園中壢、台中烏日各發2000份雞排，其中台中區，館長也聽到網友心聲，找來3Q哥陳柏惟協助發放，讓不少民眾相當期待。

(中時電子報)