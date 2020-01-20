受惠於美國房市數據強勁及中國經濟表現優於預期，上周五美股再創新高，激勵周一香港恆生指數開漲0.39%，報29169.12點，創下逾8個月新高。國企股(H股)開漲0.72%，報11502.47點。獲摩根士丹利調升評級和目標價，中移動開盤勁揚5.74%。

(時報資訊)