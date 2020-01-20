建築用螺絲廠世豐(2065)去年業績維持強勁的成長力道，全年營收再創新高，2019年1-12月營收18.17億元，較2018年同期增加29.76%。

世豐去年12月營收攀高至1.77億元，月增率57.39%，年增率34.52%。主要是去年11月時因接近耶誕假期，客戶延緩交貨，營收放緩，12月重返成長軌道，月增57.4%。也挹注去年第四季營收達4.27億元，創歷史第三高，季減約7.6%。

世豐去年業績持續成長力道；全年營收年增近三成並創新高；2019年前三季獲利亦創同期新高，全年獲利攀高可期。世豐今日股價開高走高，盤中漲逾1元至45元創新高價。

世豐2019年前三季營運亮麗；2019年1~9月合併營收13.89億元，年增率33.4%；毛利率19.59%，年增3個百分點，稅後盈餘1.22億元，年增69%，EPS 3.76元。

(時報資訊)