曾因為傷病險些高掛球鞋退休的「飆風玫瑰」羅斯，如今不但奪得年度東山再起獎，而且還成為球隊的靈魂人物。活塞教頭凱西直言，羅斯有足夠的實力入選全明星賽，全聯盟想要找到比他出色的控衛已經不多了。

羅斯本季在活塞平均只上場26分鐘，繳出18.3的場均數據，如過換算成主力球員的平均上場時間36分鐘的話，羅斯場均分數將有25.6分，比他當年拿到例行賽MVP的得分數據還要高。

凱西表示，羅斯是一位頂級巨星，他能帶領球隊前往他想要的地方，我不認為聯盟裡在控衛這個位置上有誰比他出色，或許我們無法打進季後賽，但他卻是真正的明星賽球員。」

羅斯在過去7場比賽都繳出20分、5助攻以上的場均數據，追平了生涯連續場次紀錄，頗有回到巔峰時期的狀態。

凱西說，「我前幾天告訴他，他目前就像是當年拿到MVP時期的狀態。」隊友莫里斯也稱讚這位老大哥，他有速度，也能傳球，適應替補，更可以先發上陣，得分效率非常高，他領導了整個球隊。

(中時 )