大陸重慶一處風景區為了歡慶鼠年到來以及園區的高空彈跳項目開業，竟讓75公斤重的活豬試玩高空彈跳，豬隻淒厲慘叫的影片在網路上曝光後引起眾怒，許多網民抨擊「豬到底做錯了什麼」。

大陸重慶一處風景區讓75公斤重活豬玩高空彈跳，引起眾怒。

綜合香港《南華早報》、香港01、《明報》報導，18日重慶涪陵的美心紅酒小鎮風景區歡慶鼠年到來以及園區內的高空彈跳設施開幕，竟將75公斤重的活豬綁上繩索後，從70公尺高的跳台丟出去、試玩高空彈跳。

“It’s our opening day today. We let the pig make the first jump because pork prices have been very high this year and recently they dropped a bit,” she said. What’s the relationship between pork prices and bungee-jumping? https://t.co/6S5Wv0kv2X — Denise Tsang (@denise_tsang) January 19, 2020

根據微博上流出的影片顯示，工作人員將豬隻的四肢兩兩捆起，背上綁上紫色斗篷，再用繩索纏繞胸部及肩膀，兩名工作人員將豬隻抬上跳台，最後再將牠從跳台上推出去，豬隻下墜時伴隨著淒厲的慘叫聲，活動主持人卻在一旁補充這是「全世界絕無僅有的」。

業者表示，當天是園區高空彈跳設施開幕，所以他們讓豬來跳，以向豬年說再見、迎接鼠年到來，她還提及過去一年豬肉價格飆漲，不過最近肉價有稍微回跌。園區發言人說，這隻豬的最終命運是進入屠宰場、成為新年飯桌上的年菜佳餚，還稱豬隻在被宰殺前先經歷一場震撼洗禮是「正常的」，「這只是一個娛樂活動。」

園區業者的殘忍行徑引發眾怒，許多大陸網友在影片下方留言抨擊，「豬做錯了什麼」、「無法理解」，也有人回應，「不能給個痛快嗎？」

針對外界批評，風景區業者已在周日公開道歉，表示會接受批評與建議，並且加強園區管理。

(中時電子報)