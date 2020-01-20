2020年吃什麼、去哪裡玩才開運？知名命理師黃逢逸分享了每個生肖必吃的開運食物與幸運旅遊地，其中屬鼠、虎、羊的吃了更是財運大開，有旺財的效果。

●鼠

開運食物：南瓜，金黃色的南瓜，象徵擁無限的財富，多吃多有財氣

幸運旅遊地：南投縣市，參加農業休閒活動，享受純樸好風景，記得要泡湯哦

●牛

開運食物：雞肉飯，絲絲雞肉香，甘甜好味道，讓思緒絲絲分明，凡事盡掌握在手裡

幸運旅遊地：花蓮縣市，太魯閣天祥好風光，令人心境平靜又安祥

●虎

開運食物：清蒸鱈魚五片，五片的含義為五路財神年年旺財。

幸運旅遊地：台東縣市，年節期間到三仙台，福氣就在身邊

●兔

開運食物：海鮮鍋，各式各樣的海鮮集合在一起，代表身邊各式各樣的人際關係

幸運旅遊地：基隆宜蘭，基隆廟宇祈福增加福運，廟口小吃回味無窮

●龍

開運食物：太陽餅，圓圓的餅身如圓融的處世之道，香甜的內餡教會我們，嘴巴甜的人四處受歡迎。

幸運旅遊地：台北縣市，登101大樓體驗天下都在腳下的滋味

●蛇

開運食物：：魷魚片，用手撕小口吃，入口時記得許願哦，可以許三個願，祝福你幸福美滿

幸運旅遊地：桃園縣市，花園農場多，心花怒放笑開懷，心開福運到

●馬

開運食物：銀耳蓮子，清心養神使人心生歡喜，減少神經質

幸運旅遊地：新竹縣市，和家人一起到遊樂場玩一玩，和樂好運一整年

●羊

開運食物：黃玉米，黃澄澄的玉米粒，就像滿地的黃金挑滿懷

幸運旅遊地：苗栗縣市，新年期間風景區再多人也要去，沾人氣有福氣

●猴

開運食物：四神湯，精氣神十足，再多困難都有信心渡過

幸運旅遊地：台中縣市，薰衣草森林讓人心理好安定，心定自然萬事開

●雞

開運食物：焦糖瑪奇朵，濃郁的牛奶香，興起愉悅的心情

幸運旅遊地：彰化縣市，那裡花多往那裡走，春暖花開運勢開

●狗

開運食物：燒仙草，睡眠不好的人，能夠靜心寧神好好睡哦

幸運旅遊地：雲林縣，找個遊樂場好好玩一天，舒解壓力

●豬

開運食物：甜甜圈，無論是巧克力還是草莓，都把幸福幸運圈起來

幸運旅遊地：嘉義縣市，到梅山走一走，記得帶梅茶和方塊酥哦

(中時電子報)