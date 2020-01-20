有「小鄧紫棋」稱號的中東混血網紅蕾菈是「反骨男孩」的成員之一，身材姣好，加上自然、不做作的個性深獲不少粉絲喜愛。她過去就曾在直播分享一夜情的經驗，且對象幾乎都是熟識朋友；沒想到近日PO出與孫生的親密床照，讓一票男粉絲都心碎了。

蕾菈之前與「情色教主」雪碧合拍影片時就曾提過，通常都是自己去約別人一夜情，且邀約的對象都是身邊熟識的友人「止癢」，不過不要以為她很隨便，在床上還是屬於害羞的那類，很被動；蕾菈認為，只要做好安全措施、雙方單身就可以，性觀念相當開放。

然而，近日蕾菈PO出多張與孫生在床上的照片，2人手臂勾在一起躺在床上，穿著睡衣還閉上眼睛，給人有無限遐想。貼文一出馬上引起熱議，粉絲紛紛留言「妳再這樣我就取消關注」、「孫生給我放開她」、「心碎了氣死」、「給我放開，衝著我來」。

蕾菈事後解釋，2人是在拍戲，沒有在幹嘛啦。隨後孫生也PO文寫道，「您預約的愛情獵人已上線！猜猜今天拍啥咪。」破除2人曖昧傳言，他強調，真的在工作，大家別想太多。

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(中時電子報)