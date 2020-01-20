苦苓稱韓上任舉債400億 葉匡時再批：靠黑韓刷存在感

高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，市府估算，罷韓活動約需花費8000多萬元，但資深媒體人苦苓表示，若罷韓可省1200億元，遭高市府駁斥喊告。昨（19）日晚間，副市長葉匡時再度批苦苓，簡單的財務操作都不清楚或不知查證，難怪要靠黑韓刷存在感。

苦苓在臉書表示，「韓國瑜上任一年，高雄市政府負債已接近400億，而且一事無成；如果照這樣下去，韓國瑜任滿可能負債高達1600億——花8000萬罷免他，太划得來了！」並在《太報》專欄指出，罷免不是多花2億（罷免、補選市長經費），而是省下1200億。

葉匡時昨日中午在臉書駁斥，不解苦苓毫無根據的詆毁高市府、抹黑韓市長以及高雄市府的言論，因此代表市府要求「苦苓立即公開澄清道歉，否則將提告，絕不寬貸。」

晚間，葉匡時再度發文，指苦苓可能是看了網路謠言，認為韓市長一年舉債400億，但不知道這是借新還舊，「借400億，還400億，並沒有增加債務」，反而是降低貸款利息，降低陳菊時候的借貸成本，批苦苓「連這種簡單的財務操作都不清楚或不知查證，還好意思做公共評論？也難怪他要靠黑韓刷存在感。」

高雄市政府今日清晨也發聲明反擊，針對苦苓指韓市長任內增加1200億債務部分，這種無根據的詆毁，以市府借新還舊，幫陳菊擦屁股的舉債算在韓頭上抹黑，令人不恥，要求苦苓立即公開道歉，否則提告。

(中時電子報)