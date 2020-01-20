聯強國際(2347)於18日舉行年終晚會，聯強國際集團總裁杜書伍表示，2019年是聯強加大力度推動「精實」的一年，儘管集團合併營收是成立30來首見11%的大幅下滑，但是獲利卻呈現反差式的成長，這個成績是聯強「精實」成果的初展現。展望2020年，在營運系統與運作組織皆巳齊備的狀態下，有十足的信心將有令人驚艷的表現。

杜書伍也定調，2020年將以「精實」與「敏捷」兩個經營主軸，搶攻電競、商用、技術服務、門號召募與運籌服務等商機。杜書伍指出，40年來產業發展，從產業鏈的上中下游，均面臨不斷的水平整合；企業必須不斷的提升自身的經濟規模，才能支撐越來越高的機制研發建構費用，否則就有被淘汰的危機。聯強身為通路服務商，每年除了投資七億元於營運系統開發與建制，以在競爭激烈的市場中持續強化實力，亦啟動通路精耕策略，藉由銷售服務、技術服務與運籌服務三足鼎立，全力拓展通路服務市場，2018年已成為全球第二大資通訊元件通路商。

此外，聯強營運自成立初期即開始數位化，五年前電腦營運系統已演化到第七代；尤其近五年營運ERP系統進行細緻化的研發，累積多元、大量的大數據，經過多元交叉比對與導入AI智能預測，可更精準掌握最細微的成本費用，以及對產品與業務作規劃預測，有助於在微利環境中贏得先機。

(時報資訊)