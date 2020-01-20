譜瑞-KY(4966)2020年在5G正式在全球大規模商轉下，將帶動網路傳輸速度以及內容規模的成長，且面板解析度也將順勢提高，使得高速傳輸晶片需求持續成長，譜瑞-KY營運具有支撐利基，譜瑞-KY今封關日股價爆量大漲逾4%，一度衝上新高667元，市場抱股過年意願明顯。

展望2020年，由於半導體產業已經歷經2019年的整理修正後，譜瑞-KY受惠於面板解析度提高及影音資料容量提升，帶動高速傳輸晶片需求持續成長，eDP 1.2持續升級至eDP 1.3/1.4、出貨單價也可望增加，且當轉換到eDP 1.3/1.4時，需搭配相應的SIPI，帶動SIPI與eDP滲透率同步提升。

譜瑞-KY今年營運動能除來自於既有客戶持續出貨外，高速傳輸晶片、bundle sale(SIPI介面整合TCON與source驅動晶片)等在市場的滲透率更高，另外，PCI-Exrpess 4.0等相關高速傳輸產品有機會正式跨入資料中心供應鏈，開始注入明顯貢獻，整體來說，譜瑞-KY今年成長率可望高於產業一般平均，營運成長空間值得期待。

(時報資訊)