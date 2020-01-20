記憶體大廠南亞科技(2408)率先舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，扭轉去年記憶體衰退的窘境，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。南亞科技今早股價領軍上揚，下游模組廠股價也都續強。

南亞科日前舉行法人說明會，總經理李培瑛對今年DRAM市場看法樂觀，李培瑛表示，2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，對今年全年保持樂觀看法，並預期公司第一季的產品價量表現都會比上季好，上半年業績可望逐季成長，今年有機會逐季向上。

南亞科預期今年供需狀況轉好；整體市況將隨著伺服器需求穩定成長，手機DRAM搭載量增加，PC出貨量穩定，消費型電子產品需求穩定成長。在供給方面，因供應商2019年資本支出保守，供給成長將有限。

隨著本季記憶體現貨價格將止跌回升，亦有利於下游記憶體模組本季營運不淡。威剛(3260)表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局，2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩。

本季DRAM價格回升趨勢確立，主流的DDR4 8G及4G現貨價至1月17日較去年底漲約10%。儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，3D TLC 256GB較去年底約漲5%。

NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌逐步向上；除了記憶體大廠受惠，下游模組廠亦可望受惠景氣復甦，今年第一季淡季不淡，包括宇瞻(8271)、十銓(4967)、廣穎(4973)等股價均再攻高。

(時報資訊)