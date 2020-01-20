渡過去年第4季傳統淡季後，信邦(3023)營運可望自第1季開始回溫，受惠於客戶訂單重啟拉貨，信邦樂觀預估，今年第1季合併營收將優於去年第4季，隨著新產品出貨將自今年第3季開始放量，信邦今年營運可望逐季走高至第3季，今年業績可望再創歷史新高，在外資積極買超力挺下，信邦今天盤中股價創下掛牌新高。

受到歐美年末假期與年度盤點客戶端庫存調整等因素影響，信邦去年12月合併營收月減4.11%，累計去年第4季合併營收41.11億元，季減19.65%，年成長6.29%，累計2019年合併營收為181.72億元，較2018年成長14.9%，再創歷年新高。

儘管第1季逢農曆年長假，工作天數較短，不過，受惠於客戶訂單重啟拉貨，信邦樂觀預估，今年第1季合併營收將優於去年第4季。

信邦近幾年除加速全球化佈局，亦持續擴大MAGIC五大產業產品，鎖定「智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能」等新科技及新創應用開發多項新產品，風能產品亦從原本的線材產品逐步擴大至模組化，信邦預估，新產品出貨將自今年第3季開始放量，成為推升公司未來營運成長新動能；隨著原有產品市佔率持續提升，且電動自行車、機器人等新產品出貨放量，樂觀看待今年營運，期待今年成長幅度將不會低於去年，業績可望再創歷年新高。

信邦營運穩定成長，獲得外資高度肯定，自1月13日以來天天買超，累計1月13日到1月17日共買超信邦1061張，推升信邦今天盤中股價創下掛牌新高。

(時報資訊)