大陸A股早盤滬深兩市雙高開，盤初市場小幅下探後調頭上行，10點半之前目前滬指漲0.24％、深成指漲0.48％、創業板指漲1.03％。盤面上，受到武漢新型冠狀病毒疫情消息影響，防疫板塊大幅走升，包含碩世生物大漲20％，聯環藥業、魯抗醫藥、海王生物集體漲停，口罩概念股也全線爆發，並帶領醫藥股集體拉升，同時旅遊酒店、機場航運概念大幅走弱。

武漢上月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）近日已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

(旺報 )

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