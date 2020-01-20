A股開盤趨升 武漢疫情帶動防疫板塊走高 10:572020/01/20 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股早盤滬深兩市雙高開，盤初市場小幅下探後調頭上行，10點半之前目前滬指漲0.24％、深成指漲0.48％、創業板指漲1.03％。盤面上，受到武漢新型冠狀病毒疫情消息影響，防疫板塊大幅走升，包含碩世生物大漲20％，聯環藥業、魯抗醫藥、海王生物集體漲停，口罩概念股也全線爆發，並帶領醫藥股集體拉升，同時旅遊酒店、機場航運概念大幅走弱。 武漢上月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）近日已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。 (旺報 ) #武漢 #疫情 #病毒 #冠狀病毒 #生物 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 我方列法定傳染病 04:102020/01/16 全球財經 陸首度證實 新型冠狀病毒人傳人！武漢一對夫妻家庭群聚感染 04:102020/01/16 生活新聞 病毒快速傳播 屠宰野味是關鍵 04:102020/01/16 生活新聞 日本首次確認武漢新型肺炎 陸籍患者去過武漢 12:342020/01/16 兩岸 泰國、日本肺炎病例相繼出現！疾管署今提升至第2級警示 20:472020/01/16 生活 武漢肺炎新增1死 69歲男跨年發病 多重器官受損不治 05:002020/01/17 兩岸 新型肺炎增17例 武漢防擴散 04:102020/01/20 焦點新聞 新型冠狀病毒延燒 武漢再添17宗病例 04:102020/01/20 全球財經 單日暴增17例 累計達62例！大陸新型冠狀病毒 恐隨春運擴散 04:102020/01/20 生活新聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 陸慌了！買不到晶片技術 驚揭川普追殺內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》抱股過年？台股今封關 專家曝2大變數 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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