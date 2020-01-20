台灣人的政黨認同：選舉前後兩個月的比較 （2019／12 與 2020／1） 。(台灣民意基金會提供)

台灣人眼中蔡英文總統的統獨傾向：兩次比較 （2016／5 與 2020／1） 。(台灣民意基金會提供)

台灣人的政黨認同趨勢(2016／5~2020／1)。(台灣民意基金會提供)

台灣民意基金會今天公布民調，有六成二支持蔡英文總統的兩岸基本政策立場，獲多數台灣民眾支持。在政黨認同方面，有四成八是民進黨認同者，二成三是國民黨認同者，二成六是中性選民。顯示大選過後，藍綠基本盤差距達25趴，已回到2016年7月的水平。

台灣民意基金會今天在台大校友會館召開全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆教授主持和主講。

關於蔡英文堅決反對「九二共識與一國兩制」的兩岸基本政策立場，有39.3％非常支持，22.3％還算支持，14.5％不太支持，9.4％一點也不支持，14.5％ 沒意見、不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，在台灣公民中，有六成二支持蔡英文總統拒絕「九二共識與一國兩制」的兩岸基本政策立場，即使因此讓中共不願改善兩岸緊張關係也在所不惜，但也有兩成四的人不表支持。

游盈隆指出，與一年前相比，支持蔡英文明確強硬反對習近平「九二共識與一國兩制」的人遽增13.3個百分點，同時，不支持的人大幅減少16.1個百分點。再度顯示，經過大選年後， 台灣民意出現了極大的轉變，對兩岸關係的未來肯定有複雜深遠的影響。

對於台灣人眼中蔡英文的統獨傾向，在明顯過半數的台灣公民眼中，蔡英文是「現狀派」，而不是獨派，更不是統派。他說，這是一個非常重要的發現。說明絕大多數選民心中認定蔡英文其實是「現狀派」，因而嚴重擠壓了韓國瑜和宋楚瑜的爭取支持空間。

值得注意的是，和2016年5月相比，台灣公民認為蔡英文是「獨派」的人減少了29.2個百分點，認為她是「現狀派」的人暴增42.7個百分點，認為她是「統派」的人也從4個百分點減少為0.6個百分點。

在政黨認同方面，15.6％自認理念非常接近民進黨，32.3％還算接近民進黨，18.2％ 還算接近國民黨，4.8％非常接近國民黨，25.8％中性選民或獨立選民，3.4％不知道、 拒答。

游盈隆表示，整體來講，大選過後，泛藍與泛綠勢力差距已達到25個百分點，也就是說，藍綠基本盤差25趴，民進黨社會支持度已回到 2016年剛重返執政時的高點，國民黨則回到 2018年地方選舉大勝前的低迷時期。

此次調查由山水民意研究公司在1月14日及15 兩天進行，有效樣本1078人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時 )