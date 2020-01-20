根據《洛杉磯時報》報導指出，暴龍有意接受各隊針對老將保羅蓋索和伊巴卡的報價，甚至價碼合適的話羅瑞也可能進入交易名單。

尋求衛冕的暴龍，本季在少了里歐納德和丹尼格林的情況下靠著全隊通力合作打出不錯的成績，目前28勝14敗暫居東區第三，緊追在公鹿與熱火之後。

暴龍除了幾位年輕球員表現出色外，老將們也非常爭氣，羅瑞場均20.4分、4.5籃板、7.6助攻；伊巴卡場均15分、8.4籃板，保羅蓋索場均7.2分、6.5籃板、3.6助攻。

(中時 )