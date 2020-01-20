NBA》暴龍兜售伊巴卡和羅瑞？ 10:572020/01/20 中時 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國媒體爆料，暴龍有意兜售羅瑞、伊巴卡和保羅蓋索。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據《洛杉磯時報》報導指出，暴龍有意接受各隊針對老將保羅蓋索和伊巴卡的報價，甚至價碼合適的話羅瑞也可能進入交易名單。 尋求衛冕的暴龍，本季在少了里歐納德和丹尼格林的情況下靠著全隊通力合作打出不錯的成績，目前28勝14敗暫居東區第三，緊追在公鹿與熱火之後。 暴龍除了幾位年輕球員表現出色外，老將們也非常爭氣，羅瑞場均20.4分、4.5籃板、7.6助攻；伊巴卡場均15分、8.4籃板，保羅蓋索場均7.2分、6.5籃板、3.6助攻。 (中時 ) #暴龍 #羅瑞 #伊巴卡 #保羅蓋索 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》快艇雙星聯手內幕曝光 靠這人牽線 11:172020/01/16 體育 《時來運轉》運彩報報－東區頂尖對決 NBA綠衫軍內戰 13:392020/01/16 體育 3歲娃替小戴加油 萌樣超給力 18:462020/01/16 體育 NBA》活塞教頭認為羅斯應進明星賽 10:442020/01/20 體育 體育熱門新聞 MLB》震動器藏哪？作弊戰火燒到洋基 - 體育 NBA》單打率爆表 哈登壟斷火箭進攻 - 體育 NBA》勇士教頭：聯盟該回歸舊制 - 體育 NBA》暴龍兜售伊巴卡和羅瑞？ - 體育 MLB》拔掉太空人冠軍？球迷看法分歧 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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