「錯誤的政策比貪汙更可怕！」環保署20日下午將舉行「台中發電廠新建燃氣機組計畫」環評會議，台中市議會國民黨團上午召開記者會強調，強烈主張新增燃氣機組一定要讓燃煤機組除役；因為人命關天，為了中部居民的健康，呼籲環評委員本著專業與良知進行把關。

國民黨團書記長張瀞分、執行長陳政顯說，中央計畫能源轉型，將大幅增加天燃氣發電，中火將新增2部燃氣機組；但因台電堅持無法讓燃煤機組前除役，又提不出強而有力的說法，3次環評初審遭打回票。

長張瀞分指出，今天下午將再度環評，台中市議會國民黨團上午召開記者會，反對只增不減，強烈呼籲環評委員嚴格把關，台電如果沒有提出新的證據，希望能維持前面的決議，不要用備用來框騙國人，要維護人民的生存權、呼吸權。

羅廷瑋、黃健豪說，中火空汙不是選舉議題，是價值議題，不是不讓新的燃氣機組成立，而是要先汰除舊的燃氣機組。台中市政府先前堅持立場，要求中火既有的1至4號老舊燃煤機組應提前除役，之前重罰中火並撤銷中火第二、三號機組許可證。現在中火將新增兩部燃氣發電，卻堅持不讓燃煤機組除役，台電在怕什麼？

楊正中、張廖乃倫指出，中火預計在廠區內興建兩座燃氣機組，總裝置容量約260萬千瓦，相當於半個中火現在的發電量，這將會是全球最大的火力發電廠！新機組超過4部舊燃煤機組的發電量，燃煤機組理當除役，但有環評委員指出台電將新增燃氣機組，現在卻還花93億改善老舊機組，代表未來還是會繼續用燃煤發電！燃氣機組如果供電無虞，台電在怕什麼？難道是怕「斷氣」？

黃馨慧抨擊說，燃氣發電的成本遠高於燃氣，未來電費會不會上漲？中央一意孤行，完全把公投「以核養綠」的民意當成空氣，這種奪命型的能源政策，犧牲中部人的肺，國民黨團反對到底。蔡英文總統既然說台灣不缺電，請不要一直燒煤，讓臺中人用肺發電是不公平的。

冉齡軒、羅永珍認為，燃氣發電雖可減少部分碳排放量，但釋放的溫室氣體對環境衝擊也很大，台中是盆地地形，溫室氣體在上空如同鍋蓋，廢氣排不出去，對環境及中部民眾的肺影響也不小。更何況燃氣機組不除役，未來再火力全開，燃氣加上燃煤，中火將成為全球最大的空污怪獸！

李榮鴻、朱暖英抨擊說，台灣備轉容量不足的責任不該再由中部人來承擔！強烈呼籲環評委員本著專業與良知進行把關，這不只是為了中部人的健康，也為了環境生態，新增天燃氣發電廠還需興建大量儲存槽、輸氣管線及海水淡化廠、廢水處理廠等附屬設施，屆時一定會影響到沿岸各種生態物種的棲息，請環評委員三思、再三思。

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(中時 )