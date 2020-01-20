太空人、紅襪點燃作弊風暴之後，激起美國棒球迷的怒火。不巧這兩隊都拿了世界大賽冠軍(2017、2018)，而且太空人艾爾圖維(José Altuve)、紅襪貝茲(Mookie Betts)先後拿到美聯MVP，憤怒的球迷嗆聲要他們吐出MVP，當然也包括世界大賽冠軍。

美媒《雅虎體育》舉辦的投票中，高達78%網友認為大聯盟應該拔除太空人的冠軍。在ESPN調查中，83%球迷認為事態嚴重(52%認為非常嚴重)，有趣的是在球迷之中只有56%支持收回太空人的冠軍(紅襪為53%)。

球迷普遍認為作弊的球員應該受罰，但不宜直接取消冠軍。一些棒球作家呼籲「不能完全抹除2017年」，畢竟聯盟除了冠軍之外還有累積很多球隊和球員數據。「承認吧，太空人打擊是真的很強，因為他們主客場數據沒有明顯差別。」

令人憂心的是ESPN調查有76%球迷相信作弊的球隊不只太空人與紅襪，可能是「大部分球隊都有份，只是沒被抓到」。洋基前總教練吉拉迪(Joe Giradi)去年季外表示：「太空人被抓我毫不意外，我在其他球隊的主場比賽也是戰戰兢兢。」言下之意是他擔心違法偷暗號的球隊比想像中多。

(中時電子報)