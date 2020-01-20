49歲韓國女星李英愛有「氧氣女神」、「不老女神」等各種封號，參與演出的《大長今》讓她奠定一姊地位。李英愛婚後生下一子一女，日前她陪孩子參加學校音樂劇彩排，被台灣網友補捉到美麗身影，大讚她「仙氣超重！」
一名嫁到韓國的台灣網友凱莉表示，昨（19日）參加兒子學校的音樂劇，白天先進行彩排時，突然全場爆動，凱莉忍不住回頭看看到底發生了什麼事，原來和兒子一起表演音樂劇的同學，媽媽竟是李英愛。
凱莉大讚：「她本人真的很美，皮膚又好，歲月對她超～好！也難怪她是韓國保養品的寵兒。」她並表示李英愛的女兒也超漂亮，果然是基因超級好，並大讚：「仙氣超重～臉超小，大概我的手掌一樣吧！」不過因為認為李英愛應該不想被打擾，所以沒有上前找她拍照，但凱莉也笑說：「未來還很多機會不急不急～」
李英愛的IG上也PO出最新照片，從她的穿著打扮來看，就是參加同一場活動。凱莉表示，現場真的有很多人搶著要和李英愛拍照，許多網友也說「太猛了吧，同學的媽媽是李英愛」、「真的超美又有氣質」、「完全沒有老的感覺」、「太驚豔的偶遇了」、「好像越來越年輕啊」、「沒修片的李英愛好美啊！」
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(中時電子報)
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