喜歡原生 Android 系統的簡潔與便利嗎？Google 台灣線上商店繼聖誕節檔期推出 Pixel 4 系列以及 Pixel 3a XL 手機限期降價優惠後，今(20)日起再度推出限期優惠，針對買 Pixel 4 系列的消費者直接送上 Nest Mini 智慧音箱(目前官網價格 NT$1785)以及Chromecast(目前官網價格 NT$1445)，等於現省NT$3230，喜愛 Pixel 4 系列但還沒有入手的朋友可得把握機會。

Google 台灣線上商店以及 Google 台灣 Facebook 官方粉絲團同步宣布， 自 2020 年 1 月 20 日午夜 12 點起到 2020 年 1 月 26 日晚上 11 點 59 分截止 (以台灣當地時間為準)，針對 Pixel 4 系列以及 Pixel 3a 推出限時購物優惠。針對 Pixel 4 以及 Pixel 4 XL，只要購物時將 Nest Mini 智慧音箱(第二代)以及Chromecast(第三代，支援[email protected]串流波放)同時放入購物車，就可享優惠免費帶回家。此外，選購 Pixel 3a 則是直接提供降價 NT$1500 的優惠，也就是 64GB 款式原定 NT$14500 限期提供只需 NT$13000 就可帶回家的優惠。

Pixel 3a (與 Pixel 3a XL)是 Google 第一次針對 Pixel 系列推出的中階機種，採用了跟 Pixel 3 系列一樣的相機規格，在拍照功能上可媲美一線大廠，價格又相當親民。Pixel 4 系列的主要特色則是搭載了Soli雷射晶片，可透過隔空手勢操作(由螢幕前方揮動手掌，可按照習慣選擇由左劃到右，或是由右劃到左的手勢)來切換歌曲、或是將來電靜音、將鬧鐘靜音等，使用情境上獨樹一格。本次針對 Pixel 4 系列的優惠主打附贈 Nest Mini 以及 Chromecast，使用者在家中將這兩個設備設定完成，即可體驗動口不動手的數位家庭體驗，用 Google 助理來控制家中的智慧家電(如果有的話)，也可用 Google 助理來播放 Google Photos、播放歌曲(直接投放在接上 Chromecast 的智慧電視上)，感受不同以往的數位家庭體驗。

(中時電子報)