財政部20日舉辦109年新春記者會，為吸引台商資金回流，最新統計到本月17日為止，透過去年8月上路的《境外資金匯回專法》已有申請案件已有203件、金額522億元；實際核准已有184件、金額488億元，目前實際匯回有121件共411億元，並繳納稅款33億元。

(旺報 )