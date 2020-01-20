境外資金匯回專法最新績效 申請203件522億 11:032020/01/20 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部20日舉辦109年新春記者會，為吸引台商資金回流，最新統計到本月17日為止，透過去年8月上路的《境外資金匯回專法》已有申請案件已有203件、金額522億元；實際核准已有184件、金額488億元，目前實際匯回有121件共411億元，並繳納稅款33億元。 (旺報 ) #資金 #金額 #境外資金 #境外 #資金匯回 也許您會感興趣 推薦閱讀 財神爺發紅包 陸7成白領無緣 04:092020/01/16 焦點新聞 國人去年刷卡 可蓋55棟101 04:102020/01/16 財經要聞 海外資金匯回享優惠稅率 投資計畫1月底備查 12:562020/01/17 財經 春節前資金觀望 滬指震盪收盤微升0.05％ 16:062020/01/17 財經 肺炎疑已擴散 英傳染病專家推算武漢1723人感染 16:342020/01/18 兩岸 台南市登革熱境外移入病例再添1例 16:362020/01/19 生活 資金派對重啟 基金規模創新高 04:102020/01/20 焦點新聞 確保春節前市場資金平穩 人行再釋出２千億人民幣活水 04:102020/01/20 財經要聞 13檔資金歸隊 法人鼠來寶 04:102020/01/20 證券．權證 境外移入登革熱再1例 台南警戒 04:102020/01/20 地方新聞 財經熱門新聞 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 全押台積電太可惜！ 封關前看這幾檔黑馬奔騰 - 財經 陸慌了！買不到晶片技術 驚揭川普追殺內幕 - 財經 1分鐘財經掃描》抱股過年？台股今封關 專家曝2大變數 - 財經 台積電爆超狂數字 謝金河分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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