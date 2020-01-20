基礎研究為國家競爭的軀動力，但我國2018年基礎研究占整體研發經費比例僅7.3％，不但是歷年最低，也遠低於日本、韓國等鄰近國家。科技部規畫，今年基礎研究經費較去年增加40億元，未來要每年實質穩定成長10％，期於5至10年內回到2016年水準（8.6％）。

民進黨在總統大選中獲勝，科技部長陳良基未來會繼續留在政府體系中嗎？他表示，依規定他的任期只到今年5月19日，未來者幾個月可以做的事情其實不多，他希望愈快回歸台大愈好（他是從台大借調到科技部）。

科技部今天舉行新春記者會，陳良基表示，他從2017年2月8日上任至今共2年11個月，是科技部（含國科會時期）成立60多年來任期最長的部長，也是第一個本土博士科技部長。

陳良基表示，今年約有300億元基礎研究經費，在1.5萬件申請案件中，每件約可有1、200萬元。不過我國基礎研究占整體研發經費比例，在2018年僅7.3％，是歷年最低，值得警惕。

陳良基說，經濟合作暨發展組織（OECD）會員國中，基礎研究占整體研發經費比例是17％、南韓是14.5％、日本是13.1％，台灣相較之下低很多，基礎研究做得不好，將會影響到國家產業的發展。

陳良基表示，如果基礎研究經費一年少10億元，學者從事的研究計畫會少1000件，可能造成3000到5000個學生參與的機會。大學碩博士生在學時如果沒有跟著教授進行專題研究計畫，那他們進到社會工作的實力堪慮。

在激勵人才投入科研方面，科技部推動「年輕學者養成計畫」，並於2019年3月底至4月初，赴英國倫敦、法國巴黎、德國柏林舉辦海外攬才說明會，已經有27位海外年輕學者、21位國內年輕學者獲聘於國內大專院校任教。

此外，科技部推動「補助大學校院培育優秀博士生獎學金試辦方案」，每年讓300個博士生可以領約4萬元。陳良基表示，他最近到5所大學和博士生座談，年輕人對這項計畫的反應非常好，有些人表達想繼續從事高深科學研究的意願。

(中時 )