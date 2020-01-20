前國安局長楊國強被控在11年前擔任欣欣客運董事長期間，配合大有巴士前董事長林文彬，假藉顧問費名義核銷45萬元；一審將他判刑3月、緩刑2年，但二審認為沒有證據證明犯罪，逆轉改判無罪。檢不服提上訴，最高法院駁回確定。

70歲楊國強，扁政府時擔任過國安局副局長、駐美特派員，2008年中將退伍後轉任退輔會系統的欣欣客運董事長。2015年獲前國安會祕書長高華柱力薦出任國安局長，蔡英文上台後，2016年10月請辭獲准，2017年再被任命為駐泰國大使，尚未宣誓就請辭。

檢方起訴指控，林文彬沒有聘僱楊國強擔任大有巴士顧問，但楊從2009年10月起到2010年6月止，將他私人消費內容的發票及收據，交給不知情的會計記入大有巴士公司帳冊內，大有巴士以此方式每月支付5萬元、共45萬元給楊國強，楊男涉犯背信等罪。

台北地院依照楊國強的自白，依商業會計法將他判刑3月、緩刑2年，須支付公庫3萬元，楊男不服提上訴，高院認為楊男確實有接受大有巴士林文彬委託，為大有巴士進行土地及巴士洽購等，楊男因此收受林的公關費用等，並無背信的犯意。

高院指出，依照楊國強提供的單據，沒有證據可證明他明知不實而填製會計憑證，不能只因他的自白就為有罪認定，因此逆轉改判楊男無罪。檢方不服提上訴，遭最高法院駁回確定。

(中時 )