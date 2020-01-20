警政署多年前請簡姓業者設計Q版「警察公仔」圖案，約定只能在警政署官網使用2年，其他警局不能使用，結果不少警局誤用挨告，簡男日前控告侵權使用的北市警大安分局長周煥興、中正一分局長沈炳信、前南海所所長黃沛元、傅姓員警4人，事後雙方和解，簡男撤告，台北地檢署20日將周、沈4人不起訴。
警政署為了拉近民眾距離，請廠商設計「活力警察」公仔圖案，用來預防犯罪和交通安全宣導，之後，不少縣市警局，即利用這公仔圖案製作禮品或宣導品送給民眾。
但原創作者簡姓業者認為，當初他為警政署設計公仔，約定只能在警政署官網使用2年，其他警局都不能拿來用，更不能做成商品，因此對不少警局、製作禮品的廠商提告違反著作權，已有不少廠商賠償和解。
簡男日前控告北市警大安分局長周煥興、前中正二分局長(現任中正一分局長)沈炳信及中正二警分局南海所所長黃沛元、傅姓員警4人違反著作權。4人事後已與簡和解，簡具狀撤告，檢方今將4人不起訴。
據了解，目前仍有多起警局挨告案件，檢方仍偵查中。
(中時 )
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