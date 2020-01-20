記憶體市況走出谷底，包括DRAM、NAND Flash需求及合約價同步看漲，記憶體封測廠華東（8110）可望受惠，帶動營運表現持續復甦，今（20）日股價開高穩揚，最高上漲3.78％至12.35元，回升至1個月波段高點，早盤維持逾1.5％漲幅，領漲封測族群。

華東去年6月中股價下探9.07元的近3年低點，隨著市況見復甦契機、營運狀況好轉，股價自11月起震盪上攻，12月中上探12.5元的15月高點，近期於11～12元區間震盪。三大法人近期轉站多方，上周合計買超華東721張。

華東2019年12月自結合併營收6.24億元，月增0.34％、年減2.57％，帶動第四季合併營收18.52億元，季增11.59％、年減7.72％，雙雙站上全年高點。不過，累計全年合併營收67.27億元，年減21.34％，仍創近10年低點。

記憶體市況自前年第四季起明顯轉弱，華東受景氣、客戶結構改變影響，去年上半年營運陷入虧損，表現不盡理想。不過，隨著第三季營運轉虧為盈，前三季稅後淨利625.4萬元，年減97.85％，每股盈餘0.01元，較上半年由虧轉盈。

華東財務長暨發言人潘靜儀先前表示，在市況不佳下，公司持續開源節流、降低成本，以強化競爭力。隨著傳統旺季及客戶部分產品恢復備料，預期去年第四季營運將較第三季好轉，希望全年能維持獲利，但須觀察匯率波動影響。

隨著庫存水位下降、需求回升，記憶體市況自去年下半年起已見復甦曙光，其中NAND Flash合約價率先自第三季回穩，DRAM在供給增幅減少、市場庫存降低、需求逐步回升下，合約價亦自去年12月起回升，預計本季將正式提前翻轉向上。

此外，索尼及微軟已陸續揭露PS5與Xbox Series X新款遊戲機的上市計畫，預料將搶攻今年聖誕檔期商機。TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）預期，下半年可望掀起對繪圖用記憶體與固態硬碟（SSD）一波搶貨潮，帶動記憶體模組廠及封測廠營運增溫。

(時報資訊)