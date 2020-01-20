大聯盟春訓只剩一個月就要開始，今年新球季在美國時間3月26日開打，是大聯盟史上最早的開幕日，且在各隊爭取完頂級自由球員後，不少投注站已開始從球隊的名單中預測各隊今年球季的總勝場數。洋基、道奇、太空人是最被看好的，其中洋基在簽下寇爾(Gerrit Cole)後，被認為今年有機會再度拿下超過百勝，至於仍在重建期的球隊中，老虎隊則可能是墊底的存在。

根據《CBS Sports》報導，2020球季所投注的全大聯盟球隊總勝場數，洋基、道奇、太空人在前3，洋基被預估能拿101.5勝最被看好，歸功於簽下頂級投手寇爾。道奇已連續贏下7次國聯西區冠軍，卻始終得不到世界大賽冠軍，戰力其實穩定，被認為能拿98.5勝，而2017年世界大賽冠軍太空人隊，即使最近陷入作弊陰霾，不過投注站認為實力仍在，以96.5勝排第三。

去年太空人隊107勝不僅是隊史最佳，也是大聯盟最佳，道奇則是106勝、洋基103勝，都是破百勝球隊，不過今年只有洋基被預測能拿下超過百勝。4、5名則分別是勇士隊的92勝與雙城隊的90.5勝。

去年的冠軍隊伍國民，則被認為能拿下90勝，與光芒隊並列第6，主要也是因為當家三壘手阮棟(Anthony Rendon)轉隊至天使，而天使在有了阮棟這名超強戰力後，預計在新的總教練麥登(Joe Maddon)帶領下，能拿下84.5勝，相較去年天使以72勝90敗結束來說，是非常大的增幅。

而仍處在重建期的皇家隊、馬林魚隊、金鶯隊、老虎隊，被認為雖然勝場數能比去年高一點，不過仍是墊底的四支球隊，其中老虎被認為只能拿下54.5勝，最不被看好。

2020球季大聯盟球隊預測勝場數：

洋基101.5勝

道奇98.5勝

太空人96.5勝

勇士92勝

雙城90.5勝

光芒90勝

國民90勝

紅襪89.5勝

運動家89.5勝

紅雀88勝

小熊86.5勝

大都會86.5勝

費城人86.5勝

印地安人86勝

釀酒人85勝

天使84.5勝

白襪84勝

教士84勝

紅人83勝

響尾蛇81勝

遊騎兵79.5勝

落磯75.5勝

藍鳥75.5勝

巨人71.5勝

海盜71勝

水手68.5勝

皇家65勝

馬林魚64勝

金鶯56.5勝

老虎54.5勝

(中時 )