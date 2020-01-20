大聯盟春訓只剩一個月就要開始，今年新球季在美國時間3月26日開打，是大聯盟史上最早的開幕日，且在各隊爭取完頂級自由球員後，不少投注站已開始從球隊的名單中預測各隊今年球季的總勝場數。洋基、道奇、太空人是最被看好的，其中洋基在簽下寇爾(Gerrit Cole)後，被認為今年有機會再度拿下超過百勝，至於仍在重建期的球隊中，老虎隊則可能是墊底的存在。
根據《CBS Sports》報導，2020球季所投注的全大聯盟球隊總勝場數，洋基、道奇、太空人在前3，洋基被預估能拿101.5勝最被看好，歸功於簽下頂級投手寇爾。道奇已連續贏下7次國聯西區冠軍，卻始終得不到世界大賽冠軍，戰力其實穩定，被認為能拿98.5勝，而2017年世界大賽冠軍太空人隊，即使最近陷入作弊陰霾，不過投注站認為實力仍在，以96.5勝排第三。
去年太空人隊107勝不僅是隊史最佳，也是大聯盟最佳，道奇則是106勝、洋基103勝，都是破百勝球隊，不過今年只有洋基被預測能拿下超過百勝。4、5名則分別是勇士隊的92勝與雙城隊的90.5勝。
去年的冠軍隊伍國民，則被認為能拿下90勝，與光芒隊並列第6，主要也是因為當家三壘手阮棟(Anthony Rendon)轉隊至天使，而天使在有了阮棟這名超強戰力後，預計在新的總教練麥登(Joe Maddon)帶領下，能拿下84.5勝，相較去年天使以72勝90敗結束來說，是非常大的增幅。
而仍處在重建期的皇家隊、馬林魚隊、金鶯隊、老虎隊，被認為雖然勝場數能比去年高一點，不過仍是墊底的四支球隊，其中老虎被認為只能拿下54.5勝，最不被看好。
2020球季大聯盟球隊預測勝場數：
洋基101.5勝
道奇98.5勝
太空人96.5勝
勇士92勝
雙城90.5勝
光芒90勝
國民90勝
紅襪89.5勝
運動家89.5勝
紅雀88勝
小熊86.5勝
大都會86.5勝
費城人86.5勝
印地安人86勝
釀酒人85勝
天使84.5勝
白襪84勝
教士84勝
紅人83勝
響尾蛇81勝
遊騎兵79.5勝
落磯75.5勝
藍鳥75.5勝
巨人71.5勝
海盜71勝
水手68.5勝
皇家65勝
馬林魚64勝
金鶯56.5勝
老虎54.5勝
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。