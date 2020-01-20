總統大選後，除了外交政策，經濟議題也成為焦點，近期傳出兩岸經濟合作架構協議（ECFA）10月到期恐無法展延，財信傳媒董事長謝金河認為，沒有ECFA對台灣雖有影響，但衝擊不大。

傳出ECFA在2020年10月到期後恐無法展延，台灣機械及石化等產業，每年透過ECFA輸中金額高達數百億美元，可享受早收清單免稅優惠，其中機械設備每年銷大陸80億美元、100多項0關稅；業者呼籲，政府應面對問題，若大陸取消優惠，恐加速業者赴大陸投資設廠。

謝金河在臉書發文指出，如果沒了ECFA，這個衝擊極大化影響貿易金額約200億美元，影響是會有，但衝擊沒有想像中大。從內容來看，兩岸早收清單中，大陸對台灣開放521項，涉及金額約116億元，台灣對大陸的早收清單以石化產品、機械為大宗，涉及金額約13億元，另外服貿大陸對台開放11項、非金融業務8項，台灣對大陸開放9項、非金融業務8項。根據經濟部統計，2018年申請的金額是236億美元，實際使用148億美元，2019年台灣對大陸出口612億美元，衰退8.8%，去年前七月兩岸貨貿減少17%，顯示ECFA效應逐漸遞減。

他指出，如果ECFA不再，台灣的傳統產業，如石化、工具機、紡織、汽車零組件受到衝擊會比較大，但對台灣經濟影響沒有預期大。此外，若大陸加大施壓台灣，美國給台灣的助力也會加大，如果台灣失去ECFA，小英政府要利用這個機會向美國要美台FTA。川普上來後，把多邊貿易轉化為單邊，像美墨加協議，台灣加入多邊組織必受大陸阻撓，這時如果從單邊切入，美台FTA簽得下，台灣跟日本、新加坡...簽單邊協議機會就會升高。

(中時電子報)