正逢尾牙季，各大企業也提前採購尾牙禮品，帶動網家(8044)旗下PChome 24h購物站上3C與家電近一月銷量明顯成長近20％，PChome 24h購物公布「尾牙採購3C電玩及家電排行榜TOP10」，分析榜單以高單價、具話題為主要採購重點，3C排行榜以筆電及電競系列商品佔多數，其中訴求輕薄的13～15吋高階輕薄筆電為採購標的，冠軍為ASUS ZenBook UX410UA單月銷量近千台，以PChome獨家販售的玫瑰金配色最受歡迎；而尾牙採購家電則由以掃除、生活、廚房家電為大宗，由Dyson V8無線吸塵器拿下第一名。

PChome 24h購物觀察，福委最愛的3C尾牙禮品中，辦公相關商品佔比例一半，顯見選購尾牙獎品時，多以日常生活及工作需求做為參考依據，瞄準上班族及商務人士的必需品，像是筆電就入榜四名，其中萬元以下的輕薄筆電最受歡迎，機型以多樣化配備、商務功能強、處理效能佳為三大採購關鍵，其他如高品牌知名度的Apple MacBook亦為熱門採購標的，如搭載高規格及效能的2019 MacBook Air，單月銷量破百台，奪下第二名。此外，有鑑於居家生活與休閒品質提升，娛樂性商品採購也納入福委參考，像是無線藍牙耳機AirPods單月銷量超過上萬件，為今年度火速竄起的新星。

PChome 24h購物分析尾牙熱銷家電榜單，集中在掃除、生活、廚房三大類家電，掃除系列家電囊括四個名次，而前三名皆以掃除家電為主，主因受到防蹣、抗空汙議題影響帶動買氣，如Dyson V8無線吸塵器，拿下冠軍，IRIS智能除蹣吸塵器單月銷量急速倍增名列第二，小米石頭掃地機器人二代排名第三；生活家電也包辦了四個名次，其中55及70吋液晶顯示器即占了兩名次，相當受到歡迎。

(時報資訊)