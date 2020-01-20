台中市梧棲區大庄里陳姓三兄弟，老大及老二2人於10年內去世，家屬為求平安，特別請來彰化地區的法師舉辦沿途「送肉粽」的習俗，並請附近民眾盡量迴避，由於許多民眾害怕這項習俗，大庄里里長楊維萍特別在臉書公告「送肉粽」的時間及路線，籲「生人迴避」，引發民眾討論。

據了解，台中市梧棲區大庄里陳姓三兄弟，老大及老二因財務問題，分別於10年前及去年底都在住家去世，依照習俗必須要請法師舉辦沿途「送肉粽」並念佛經，才能求家中平安，否則家中可能還會陸續有人死亡。

大庄里里長楊維萍說，早期「送肉粽」習俗只在彰化鹿港、福興、和美、伸港和線西一帶，但近年來台中市海線地區偶爾也有舉行。

台灣民俗專家、台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，「送肉粽」習俗因仿效作用才逐漸從彰化地區傳開，原因可能是道士、法師為增加工作機會，將習俗慢慢擴展到其他地區；但最主要的還是一般人擔心「抓交替」的「恐懼感」，才仿效這項習俗，以求心安。

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(中時電子報)