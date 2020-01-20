大選後國民黨主席吳敦義請辭，後繼人選引發關注，外傳選後請辭的國民黨副主席郝龍斌，可能與國民黨中央委員連勝文組成「郝連合」，結盟參選黨主席，新北市長侯友宜表示，樂見有人願意跳出來做事情、承擔責任，都非常好，期待更多人願意為國家社會奉獻一己之力。

(中時 )