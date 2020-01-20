支持國民黨主席「郝連合」？侯友宜：有人做事都非常好 11:152020/01/20 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今天上午出席市政行程時接受媒體聯訪。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大選後國民黨主席吳敦義請辭，後繼人選引發關注，外傳選後請辭的國民黨副主席郝龍斌，可能與國民黨中央委員連勝文組成「郝連合」，結盟參選黨主席，新北市長侯友宜表示，樂見有人願意跳出來做事情、承擔責任，都非常好，期待更多人願意為國家社會奉獻一己之力。 (中時 ) #國民黨 #黨主席 #請辭 #侯友宜 #市長 #郝龍斌 #連勝文 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨先做三件事再談改革 04:102020/01/16 時論廣場 誰能救國民黨？蔣萬安、林奕華被點名 08:272020/01/16 政治 周錫瑋形容國民黨「百年老妖」 提下屆主席3主張 16:532020/01/16 政治 撤銷黨產解凍案遭判敗訴 國民黨要上訴 17:402020/01/16 政治 張亞中提出《創造兩岸和平備忘録》 18:442020/01/16 政治 誰最適合擔任國民黨主席？周錫瑋勢頭看好 21:422020/01/16 政治 【老趙示警2】全世界都在反中 國民黨須提出合理論述 12:422020/01/17 政治 【老趙示警1】維持現有政策 國民黨基本盤將越來越小 12:422020/01/17 政治 爭第二大黨 李明賢：民眾黨是國民黨最直接挑戰 14:322020/01/17 政治 郝朱有意角逐國民黨主席 韓國瑜動向受矚目 12:412020/01/19 政治 政治熱門新聞 罷韓省1200億？孫大千：苦苓犯了兩個嚴重錯誤 - 政治 支持韓選2024？最新民調結果網驚呆 - 政治 高雄人都討厭韓國瑜？詹江村六字砲轟 - 政治 周錫瑋深夜表態黨主席？上萬網友大讚！ - 政治 鳳山果菜市場攤商嗆4字 韓國瑜好風度回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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