國際廢鋼價格近三周緩跌，鋼筋大廠豐興(2015)本周盤價開低，廢鋼收購價調降每公噸200元，鋼筋也下跌200元，均為連續第二周降價。

回顧上周，豐興上周盤價轉為開低盤，廢鋼收購價調降每公噸200元，鋼筋也下跌300元，型鋼則是平盤。主力產品之一的鋼筋為連續三周平盤後轉降。年前市場觀望且國際原料行情續跌，使得本周價格也連續第二周下滑。

近期國際廢鋼價格持續小跌，鋼筋市場買盤趨緩；豐興本周鋼品報價再度開低。本周廢鋼收購價降200元成為每公噸7,300元，鋼筋每公噸牌價降200元為每公噸15,600元。型鋼每公噸牌價則持平於每公噸20,900元。

國際原料行情部分，日本2H廢鋼報價續跌7美元至每公噸264美元，美國貨櫃廢鋼報價續跌至8美元每公噸255美元。澳洲鐵礦砂則是由每公噸由93.25美元上漲至95.75美元。

近期受到國際廢鋼價格回檔，鋼筋價格於2020年開高後回檔。展望今年，隨著台商回流及公共建設持續，整體廠房及公共工程展望看好，加上住宅建案增加，配合中鋼第二季內銷盤價看漲，今年鋼價走勢預期相對去年穩定，可望帶動豐興等鋼筋廠今年業績表現。

(時報資訊)