春節旅遊旺季將至，交通部觀光局公布了從去年6月28日到今年1月20日這期間，共有21家問題旅行社，其中9加被廢執照、1家勒令停業、11家申請解散，提醒民眾跟團時多加小心，不要誤踩地雷。

交通部觀光局也提醒旅遊消費者，出國旅遊返國時切勿攜帶各類肉品入境，以免受罰。同時為防範流感與嚴重特殊傳染性肺炎等傳染病，亦請旅客赴疫區時請自備口罩，以防感染。

一、 廢止旅行業執照9家：

(一) 嘉華(新北市，經中華民國旅行業品質保障協會【下稱品保協會】公告出會，未依規定補繳保證金)

(二) 美兆(臺北市，暫停營業逾6個月，且未依規定向本局報備)

(三) 凡羽(新北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)

(四) 上上國際(臺北市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)

(五) 山水龍(桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)

(六) 楓葉(新竹市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)

(七) 景山國際(桃園市，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)

(八) 錦忠(雲林縣，經品保協會公告出會，未依規定補繳保證金)

(九) 海鑫(澎湖縣，經經濟部廢止公司登記)

二、 勒令停業1家：協杰國際(臺北市，發生財務困難，營運異常，顯有損害旅遊消費者權益)。

三、 申請解散11家：三順(臺北市)、旅拓國際(臺北市)、三上(臺北市) 、微笑(臺北市)、復華國際(臺北市)、地球家國際(新北市)、悅達(新北市) 、唯樂(臺中市)、寶龍(雲林縣)、佳龍(高雄市) 、統順(高雄市)。

(中時電子報)