梨山佳陽附近山區從昨天上午起發生森林大火，經過一天陸空搶救，包括動用黑鷹直升機進行空中灑水11架次，火勢仍未受到控制，因風助火勢，今天火勢持續延燒，燒毁面積約三公頃以上；空勤總隊今天一早再出動直升機協助救災，目前已投水11次、共22公噸，地面消防人員也持續增援撲救。

由於火勢還在蔓延，消防人員正利用小水柱撲滅火苗。(戴志揚翻攝)

東勢林區管理處表示，火場位於大甲溪事業區第5林班地(梨山佳陽附近)，目視多濃煙，面積估算約1.5公頃，燃燒大部份為地被硬草類植物及矮灌叢等輕質燃料。為提升搶救效率，東勢林區管理處昨天在現場已拉設水線200公尺，同時指派2組人員共15人開闢防火線200公尺。

東勢林管處人員陸續集結前往現場救火，並迅即聯繫空中勤務總隊黑鷹直升機協助進行空中投水，目前已投水灌灑25次，火勢目前控制於防火線及水線範圍內，各單位積極橫向聯繫，陸空聯合作業，全力滅火。

空勤直升機連續不斷在德基水庫吊掛水袋前往火場滅火，已經指少25架次。(戴志揚翻攝)

東勢林區管理處表示目前火災發生原因尚未釐清，待火勢撲滅後將交由警消單位蒐證確認起火原因。

(中時電子報)