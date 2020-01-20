農曆年前，地方政府將再拿到超徵紅包！財政部表示，計算2019年中央統籌分配稅款執行結果，超徵約91.6億元，其中普通統籌分配稅約86.3億元，可分配給直轄市達55億元，縣市及鄉鎮則分別達24億及7.3億元。依財政部規畫，這個年前紅包，地方政府明（21）日就可拿到，將對各級地方政府年關資金調度有所助益。

財政部統計，2019年中央統籌分配稅款實際收入數為2894.5億元，較前一年增加82.9億元，其中來自國稅部分，所得稅及營業稅年增74.4億及11億元，貨物稅減少3億，納入中央統籌分配稅款屬地方稅的土增稅也增加0.6億元。

惟2019年中央統籌分配稅款原估收入為2802.9億元，執行結果，實徵數較原估收入多出91.6億元，其中普通統籌分配稅約86.3億元，可分配給直轄市達55億元，縣市及鄉鎮則分別達24億及7.3億元。

相較於2104至2018年超徵數，分別為207億、163億、113億、89億以及167億，多達百億之譜，今年超徵數將較往年大幅縮水，為近6年新低。

(中時 )