立法院長蘇嘉全今（20）日於立法院接受媒體訪問時回應，目前並未想到下一步的規劃，但只要有機會，不論任何職務，都會全力以赴，自己當然有一些想法，但最終還是尊重總統的權責。

蘇嘉全本次選舉並未列入立委候選人，換句話說，立院新會期後蘇嘉全確定不會續留立院，因此今天也將是最後一次主持立法院院會。蘇嘉全說，今天要表決的109年總預算案，經過兩天朝野協商後，大概還有40案左右，預計中午可以結束本屆立委最後一次會議。

蘇嘉全表示，院長任內的表現如何，應該由外界來打分數，但過去所允諾的改革，都有逐步完成。包括國會透明化、為照顧立委子女而成立立院的托育中心、立院大樓樓頂設置光電板、國會開放公民媒體等等。

蘇嘉全說，所有的人事安排是屬於總統的權責，都要尊重，至於本身未來的規劃會好好善待自己。媒體問到有沒有和總統談過下一步，蘇嘉全表示這方面暫先保密。而未來會不會在民進黨黨中央和大家見面，蘇嘉全打趣地說，未來在台灣，隨時都可以看到他。

(中時 )