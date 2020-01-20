智慧型手機創造新經濟驚人，勤業眾信今（20）日公布《全球行動性消費者調查》報告，預估2020年智慧型手機、周邊應用和配件總銷售額將創下近1兆美元（約29兆台幣），並帶動「智慧型手機新經濟」創造4,590億美元收入（約13.74兆台幣），相較去年成長15％。

報告也指出，智慧型手機正隨著人類生活習慣改變，結合5G、大數據及人工智慧（AI）等數位化工具，帶動周邊應用及軟體系統再升級。國內5G頻譜競標更加速供應鏈運轉，整體市場加速成長。

勤業眾信高科技、媒體及電信產業負責人陳明煇會計師表示，至2023年，智慧型手機預計每年創造逾5,000億美元營收，並成為最普及、最常用的消費電子設備。隨之而來的議題是，用戶隱私和使用，如何取得相對平衡點，提供更好的使用體驗並改善生活，成為產業討論重點。

另據《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，智慧型手機銷售總額將達到4,840億美元，智慧型手機生態系商機總金額則突破9,000億美元。

(工商 )