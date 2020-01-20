透過智慧基礎建設及物流、智慧工業和智慧生活促進世界永續發展，橫跨多重電子應用領域的全球領先半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）推出全球首款透過長距離無線技術將智慧裝置連接到物聯網（IoT）的LoRa系統晶片（SoC）。

STM32WLE5系統晶片使產品開發人員能夠打造遠端環境感測器、電表、追蹤器和程序控制器等裝置，可幫助企業有效管理能源和資源的使用狀況。

該系統晶片在一個易於使用的單晶片內整合意法半導體超低功耗STM32微控制器設計，以及與LoRa相容的射頻技術。有多項專利正在審核中的射頻功率管理架構將確保STM32WLE5具有獨一無二的性能。意法半導體LoRa WAN無線網路通訊軟體亦已取得所有區域認證，可在全球使用。

意法半導體微控制器事業部總經理Ricardo De Sa Earp表示，新款STM32無線系統晶片擴充了現有的STM32W無線MCU產品線，不僅可簡化新產品開發，同時還能節省材料清單成本，並使系統具備可靠性和效能最佳化。此外，透過移植現有的嵌入式設計至STM32WLE5，開發人員可以輕鬆地導入無線連網功能，充分利用STM32 MCU架構的優勢。

意法半導體工業產品10年供貨保證 承諾將支援STM32WLE5使用者。STM32WLE5採用5mm x 5mm UFBGA73封裝，完全支援經過市場檢驗的STM32生態系統，包括STM32Cube軟體工具，以及獲得認證之全球通用的LoRa WAN軟體和原始程式碼。

(工商 )