年關將近，關務署提醒民眾，入、出國境攜帶外幣、有價證券逾等值1萬美元、人民幣逾2萬元、新台幣逾10萬元，逾等值2萬美元之黃金、逾新台幣50萬元且非自用之鑽石、寶石及白金等洗錢防制物品，應遵守相關規定主動向海關誠實申報，避免受罰。

農曆春節年關將近，入、出境返鄉及旅遊人次大增，財政部關務署提醒，民眾出入境攜帶應申報物品，必須依規定主動向海關誠實申報，切勿攜帶豬肉製品或動植物產品入境。

財政部表示，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第7條規定，入境旅客攜帶管制或限制輸入之行李物品、逾免稅規定之菸酒、行李物品或超額現鈔、有價證券、黃金等洗錢防制物品，應填報「中華民國海關申報單」走紅線櫃台查驗通關，且切勿替他人攜帶物品。

財政部進一步說明，近日桃園國際機場查獲一起本國籍旅客攜帶4.8公斤（市值約新台幣740萬元）黃金出境至香港，因未向海關申報，遭裁處罰鍰案件。

關務署呼籲，三節連續假期期間，為每年旅客入、出境旅遊或返鄉之高峰，往往也是海關查獲案件量較高的期間，民眾應留意攜帶之行李物品，以免因違反規定遭海關裁罰。

(工商 )