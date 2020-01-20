農曆年節進入倒數，迎新春的熱鬧氛圍已遍佈全台各地，PChome 24h購物表示，許多消費者為了在新年期間擁有容光煥發的好氣色，打造喜氣又招財的開運妝容，因此帶動年前彩妝保養的需求攀升，上個月整體銷量對比去年同期約成長15％。PChome 24h購物觀察近期銷售趨勢，受到新年買氣影響，「亮光色系眼頰彩」最受女性青睞，而具個性感的「大地色系唇彩」則是爆紅黑馬，帶點高冷感的土色系唇膏，搭配奢華的亮光系眼頰彩，讓整體妝容更為和諧有質感，成為近期流行的彩妝趨勢。同時，新年前多為乾冷天氣，現代人膚質較敏感且易乾澀，因此除了知名品牌的抗老精華液依舊屹立不搖外，無油與高保濕的保養品也相當受到市場歡迎，而隨著年節腳步將近，PChome 24h購物也預估彩妝保養的買氣將持續熱絡。

PChome 24h購物進一步觀察新年前彩妝熱銷商品，「快速上妝」、「持久妝容」兩大特點為消費者的選購重點，過年期間許多人作息多晚睡晚起，使得懶人快速上妝用品相對熱賣，同時，走春拜年行程多，外出時間長也帶動延長妝容的產品需求提升。其中，懶人必備的「MKUP 美白素顏霜」具備保濕美白、提亮修飾等功效，一瓶即可擁有亮顏好氣色，成為年節不可或缺的人氣底妝商品；「beautyblender 原創美妝蛋」獨特設計可應付不同部位的上妝需求，輕鬆便能打造服貼的新春妝容，是許多愛美女性的蜜糖工具；而定妝噴霧產品中「Innisfree 無油無慮定妝噴霧」，除了兼具保濕延長妝容的功能外，水感的質地還可使妝容更顯自然，也成為近期的流行趨勢。

另外，在眼頰與唇彩方面，因應年節期間外出聚餐、旅遊踏青等行程多，打造應景又吸睛的走春妝容成為重要入手考量，其中，「ETUDE HOUSE 九色眼彩盤」具有絲滑珠光與細緻亮片，楓糖色系搭配使用更能凸顯迷人眼神，獲得市場的熱烈迴響；「Flormar 絲絨霧面唇釉」擁有絲絨霧面質地，完美持久不易掉色，百搭的大地色系更是新年前的火熱商品。而美甲商品中，OPI指甲油因推出搭配韓劇的熱門色系，且與Hello KITTY聯名合作，成功帶動話題潮流，結合新年前的優惠活動，也獲得許多消費者的青睞。

此外，PChome 24h購物也指出，肌膚保養可謂上妝前的重要環節，農曆年前天氣多乾冷，因此具「補水」、「修護」功效的保養產品成為近期的熱賣趨勢。其中，征服法國的「提提研 浸潤補水黑面膜」，吸收力強可幫助肌膚代謝，且不添加香精能有效減少過敏源，是兩性都喜愛的面膜商品；「Estee Lauder 特潤超導修護露」、「Lancome 超未來肌因賦活露」皆擁有強大的修護功能，可使肌膚水嫩有光澤，也雙雙成為新年前的熱銷必敗商品。而響應農曆新年的到來，PChome 24h購物也將持續於站上推出各式彩妝保養用品，提供消費者多元豐富的商品選擇，期望能讓消費者打造專屬的新春拜年開運妝！

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