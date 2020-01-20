大魯閣(1432)開春拓點頻頻，繼與旅美球星郭泓志的「斯博森健身會館」聯名跨足健身市場分別於汐止、中壢棒球打擊場展聯名健身房之後，全台第15家棒壘球打擊場亦落腳嘉義，成為嘉義首家棒壘球打擊場，連續一個月開三家店亦將成為2020年首季最大營收成長動能。

大魯閣一早開盤開高來到6.9元，大魯閣總經理謝國棟表示，大魯閣自2003年投入棒壘球打擊場經營至今已經超過16年，嘉義是KANO棒球精神的發源地，大魯閣以實現國球夢想推廣棒球運動，落腳嘉義別具意義。

為慶祝嘉義館開幕，大魯閣推出「嘉義人全國免費打」活動，開幕前五天凡設籍在嘉義、出生在嘉義，至全台大魯閣棒壘球打擊場免費體驗；2020年大魯閣將持續聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，並繼續朝著輕資產重經營的方向調整，站穩運動休閒體驗型商業領導品牌，成為商業不動產的開發營運商。

(工商 )