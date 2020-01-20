小鐘19日錄中天《小明星大跟班》，他感嘆年關將至，過年會被親朋好友狂催婚，讓他壓力有點大，更透露最近一次戀愛是3年多前，現階段雖然有女生主動示好，他也曾經心動，但聊到最後對方總問：「小鐘哥，我有機會上《綜藝玩很大》嗎？」讓他一秒清醒。

吳宗憲前幾天在尾牙場牽線斯容與小鐘交往，還豪氣承諾兩人結婚紅包給出2百萬，對此小鐘大笑，「馬國賢也不錯啊，如果斯容跟他結婚，我也包出2百萬。」他先是強調吳宗憲紅包不好拿，「憲哥有個條件，要在他面前做一次，以免我們騙他紅包錢。」並形容斯容是知識型女生，「她是每個男人的菜，高不可攀，她哪裡都符合我條件，是我不符合她的。」隨即不改搞笑個性幽默表示：「我平常都把自己曬黑，看起來比較膚淺一點。

吳宗憲（左）將斯容與小鐘送作堆。（吳松翰攝）

小鐘開出理想對象年紀落在25到36歲間，後聽聞斯容40歲，又把範圍放寬，對於終身大事，他無奈提及好友詹惟中曾幫他測字，但結果很可怕，「詹老師之前預測小馬、張克帆都很準，結果我測完他就不說話了。」他透露自己寫的是涼字。

(中時 )