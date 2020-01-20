19日日從倫敦飛曼谷的長榮航空BR-68傳出暴力事件，1名馬來西亞籍的華人疑似在登機前就酒醉，上機後又要求酒精飲料遭拒，結果在飛機的廚房動手推打空姐，更聲稱自己是黑道，但下機後又矢口否認動手，最後遭泰國航警逮補。

臉書社團《一起陪長榮空服飛翔Fight For EVA Angels》19日PO出1篇貼文，內容指出「剛剛降落的BR68，倫敦飛往曼谷，好像有旅客對空服施暴，長榮一向最杜絕暴力，畢竟對飛安有影響，若目擊者只有空服，長榮你會怎麼做呢？」。

後來又有另名空服員PO出整件事經過，提到輪休結束後發現學妹在商務艙痛哭，座艙長講了整件事情的經過，表示該名學妹被1名馬來西亞籍的華人在出房內推打，甚至嗆聲：「我是黑道」，空服員趕緊通知機長及泰國航警，最後該名華人被航警帶走。

其他空服員等乘客全都下機後，才發現該名乘客的座位底下有空酒瓶，而機長、座艙長以及目擊證人全都到泰國航警局作證，該名被爆打的空姐也堅持要提告。

動手的是1名馬來西亞籍華人，在機上聲稱自己是黑道，下機後卻又矢口否認動手。（圖／翻攝自臉書）

對此，長榮航空發生聲明：

長榮航空1月19日BR68倫敦-曼谷航班於飛行途中，因繫緊安全帶燈號亮起，一名持英國護照旅客滯留於廚房，空服員隨即前往請其就坐，但該名旅客不遵守空服員指示，並用手推及腳踹空服員。

該班機機長獲悉此狀況後，立即以電報通知曼谷機場報警處理，飛機平安降落之後，此名旅客隨即被航警局帶走做後續調查，公司也指派主管陪同該班機組員前往航警局協助做筆錄。

該班機空服員於此位旅客之座椅下方發現空酒瓶，推斷該名旅客帶酒上機飲用並有酒醉之現象，長榮航空對於該名旅客此等危害飛安之行為絕不容忍，會在製作筆錄後指派同仁陪同該名空服員前往驗傷，並保留相關事證。

長榮航空在第一時間已由主管致電關心及慰問當班組員，也將力挺空服員，蒐集相關資料協助空服員向旅客提告及求償，絕不縱容任何人對公司員工施暴。

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(中時電子報)