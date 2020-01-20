不少年輕人成年後都會轉往繁榮的大城市打拚，實現夢想，不過有一種說法，大城市可以讓人產生劇烈變化。近日一名日本少女野呂未來乃畢業後到大城市東京發展，5年間完全變了一個人，從一個清純小妹妹變成濃妝魅力女神，引起討論。

日本綜藝節目《無所不教！全民大學校》的「尋找秘境車站」單元，5年前曾在青森縣的驫木車站採訪過少女野呂未來乃，當時她的模樣相當樸素，穿著校服，臉上脂粉未抹，笑臉相當清純，還有一點嬰兒肥。受訪時，野呂未來乃對著鏡頭說，畢業之後要到東京發展。

很快的，野呂未來乃如願到了大城市發展，不過模樣與之前有了巨大的落差；她把一頭烏黑的秀髮漂成超淺的109辣妹色、波浪捲，臉上的妝容超濃厚，整個人彷彿走在時尚的尖端。

（圖／翻攝自Twitter／miyabin_yn）

不僅如此，網友還起底她曾到新宿歌舞伎町的酒店中當陪酒小姐，因此感嘆，「看到這個，讓我感覺到東京的可怕。」野呂未來乃對於自己又成了網友討論的焦點，不諱言表示，因為陪酒小姐每天都能穿得光鮮亮麗，讓她很羨慕，才會投入去做，目前已經搬到福島鄉下悠閒過生活。

（圖／翻攝自Twitter／MIRANO_x74）

(中時電子報)