因應高雄市共享綠能交通需求，共享智慧電動機車服務 WeMo Scooter 宣布啟動高雄擴大營運範圍與增車佈局計畫，預計今年營運車輛至少擴增至1,500車。為推動港都綠色觀光，與高雄市政府觀光局攜手簽訂高雄觀光旅遊交通合作備忘錄，高雄觀光區將首度導入共享機車服務，以手機App就能租借綠色電動機車，並提供合作停車區域，將綠能交通與觀光緊密結合，以創新交通服務打造綠色觀光城市。首波鎖定導入蓮池潭、壽山動物園、軍事觀光-鼓山洞、旗津等熱門觀光景點，預計於農曆年後上路。

WeMo Scooter 2019年第四季進駐高雄市，使用率快速成長，更特別打造高雄獨家專屬 OPEN小將外型電動機車，替港都增添另外一種趣味的城市風景。

為因應龐大共享交通需求，宣布高雄正式再擴區，除現有營運區域左營、楠梓、前鎮區等營運範圍外，農曆年後陸續延伸至三民、鼓山、前金、新興等部分區域，服務將涵蓋六合夜市與美麗島捷運站等重要交通與民生區域 ; 更將逐步增加營運車輛，2020年預計投放量至少達1,500 台車，為高雄市民提供24小時隨租隨還、便利環保的智慧交通服務，與大眾運輸搭配，全面提升交通便利性。

看準觀光交通綠能新潮流，高雄市政府觀光局更首度攜手共享機車服務合作，此次與 WeMo Scooter 簽訂合作備忘錄，旅客僅需下載 WeMo Scooter APP，即可在觀光景點一鍵租還車與付款，車廂內備有兩頂安全帽，並享有合作停車場，未來更將結合「高屏澎好玩卡」，打造智慧與經濟實惠兼具的綠能觀光交通服務，加速高雄智慧綠色觀光城市發展。

高雄市政府觀光局局長邱俊龍表示：「農曆年後高雄遊客即可騎乘電動機車遊遍高雄各大觀光景點，觀光局與 WeMo Scooter 共享電動機車合作，一起催生綠色運輸觀光交通網，首波先從蓮池潭、壽山動物園、軍事觀光-鼓山洞、旗津等知名景點導入，後續將結合高屏澎好玩卡元素規劃遊程商品，藉由不同運具轉乘，提供乾淨便利旅遊交通型態，串聯區域觀光景點，讓高雄出遊環保又智慧。」

持續擴大營運區域計畫外，WeMo Scooter 也送上鼠年吉祥話專屬好禮，即日起推出農曆年紅包雙重送活動，消費者只要到官方粉絲專頁留言，立即拿騎乘金紅包，還可以分享紅包優惠給好友，紅包無上限，人人有獎。另外，除夕(1/24) - 初五(1/29) 期間，再加碼每日贈送限量300組騎乘金紅包。

(中時電子報)