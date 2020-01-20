蘋果規畫在首季推出低價版iPhone SE2，投顧法人看好在相關拉貨需求帶動，配合5G網通設備出貨續揚下，鴻海（2317）營運可望受惠，表現有機會優於往年同期。鴻海今日股價開高續揚，最高上漲1.19％至93.4元，創去年4月中以來9個月波段高點。

鴻海16日晚間宣布攜手飛雅特克萊斯勒汽車（FCA），擬設合資公司開發生產電動車、經營車聯網業務，激勵17日股價放量勁揚2.56％，今日股價持續走揚，截至10點45分維持小漲態勢。三大法人上周合計買超鴻海5萬6071張，其中17日便買超達4萬1653張。

鴻海2019年第四季合併營收1.73兆元，季增25.52％、年減4％，站上全年高點、改寫歷史次高。累計全年合併營收5.33兆元，年增0.82％，續創歷史新高。法人預估，鴻海去年獲利成長可望優於營收，每股盈餘估約8.6元、可望站上近3年高點。

而鴻海16日晚間宣布，將與飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）簽署合作協議，未來將設立合資企業，專注於開發及生產純電動汽車，並進一步經營車聯網業務，雙方將設立共同辦公室，初步計畫在中國大陸生產，以供當地市場使用，未來可能用於出口。

投顧法人認為，鴻海意圖開發車用領域已久，此次攜手FCA看中的可能不只電動車合作，包括FCA全產線進一步智慧優化、與騰訊在中國大陸建立車聯網生態系、甚至與Waymo等業者合作投入自駕技術所需的硬體基礎支援，更可能對鴻海產生實際效益。

展望本季，鴻海營運雖步入季節性淡季表現，但投顧法人認為，由於蘋果將推出低價版iPhone SE2，鴻海可望受惠相關拉貨需求，加上5G網通設備出貨續揚，預估鴻海今年首季業績有機會優於往年同期水準。

投顧法人預期，鴻海今年4大產品線均可望成長，其中企業產品將受惠5G升級需求，國際政經局勢相對穩定，則可望帶動消費暨智慧產品及運算產品需求。看好鴻海今年營收成長動能轉強，獲利成長可望優於營收，維持「買進」評等、目標價101元不變。

(時報資訊)