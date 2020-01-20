去年8月起，大陸停止發放來台自由行簽證，使來台陸客銳減，令旅遊業者苦不堪言！然而，總統蔡英文在2020總統大選獲勝，順利連任，讓兩岸關係持續緊繃，陸客不來的慘況恐持續。台北市議員羅智強提及失業的觀光業員工以及被砍薪的私立大學教授，直呼台灣嚴峻的危機沒有停下腳步。

羅智強在臉書指出，投票結束，蔡英文大勝，民進黨上下沉浸在勝利的喜悅，「但台灣嚴峻的危機，卻沒有停下腳步」。羅提及，民進黨選前用暖冬補助暫時壓下觀光倒閉潮，票拿到了就結束補助，放觀光業要倒就倒、放觀光業員工面對失業。私立大學教授面對少子化衝撃，也被大砍4成薪水，待遇甚至不如小學老師。

羅智強認為，觀光業、私立大學倒，倒的又不是蔡英文的家族企業，觀光業員工失業、私立大學教授被砍4成薪，但民進黨的酬庸肥貓依然坐領高薪，「你覺得他們在乎嗎？」他問及，真的認為2020的大選，這些失業的觀光業員工、被砍薪的私立大學教授勝利了嗎？

(中時電子報)