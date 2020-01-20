過年期間武漢肺炎變數大增，豬年封關日，防疫概念股領軍衝鋒，康那香(9919)、毛寶(1732)、美德醫療-DR(9109)全面強鎖漲停板，花仙子(1730)漲幅也在5%以上，疫苗廠的國光生技(4142)、高端疫苗(6547)等也紛紛跟進揚升，防疫概念股成為盤面上的人氣焦點。

康那2020年資本支出計畫包括將投資1000萬美元的揚州新廠設廠案，2021年9月可望量產，另外，台灣部分董事會通過台南口寮廠第三期投資案，預期今年資本支出金額約17億元。

國光生技董事會已經通過「全方位生技廠區」願景計畫，110年將完成的第二條無菌針劑充填線，將在111年完成增擴支援系統及倉儲、品管實驗室及辦公室等興建，破傷風疫苗廠、細胞培養廠將在112年進入量產。

高端疫苗目前有生物安全等級2+(BSL-2+)的硬體設備／設施的疫苗生產工廠，共規畫有2條疫苗原液的製備產線，可以負壓全排氣安全產製疫苗原液。

(時報資訊)