台康生技（6589）20日宣布，現金增資發行新股35,000千股及有擔保可轉換公司債發行金額上限新台幣3億元案，已於1月17日申報生效，預計於第二季底前完成募資，主要用於充實營運資金以支應研發支出。

台康表示，公司擁有四項專為治療HER2陽性乳癌而開發的生物藥，基於延伸藥品生命週期及未來合併治療趨勢，使其較其他開發Trastuzumab生物相似藥的同業更具競爭力。目前Trastuzumab生物相似藥EG12014的全球銷售權利（不含台灣及中國）授權給全球生物相似藥市場領導廠商Sandoz。Sandoz近期成功行銷filgrastim生物相似藥，已在美國取得超過30%市佔率，為台康EG12014建立一定的市場基礎。

擁有多項HER2標靶治療生物藥的台康，自2018／10／30起開始在全球11個國家共90個臨床中心進行Trastuzumab生物相似藥之三期臨床試驗，預估可依原進度於2020年第一季完成800位病患收案。

台康2019年度營收為4.77億元，477,016千元，年成長69.03%，主要是CDMO業績持續成長、EG12014授權簽約及里程碑金逐步認列收入，公司預期完成本次募資後將能更加強化已穩健的財務體質。

(工商 )