民進黨立委段宜康任期將屆，他瀟灑表示將揮別政壇，他也跟支持者表示，「江湖不遠，在日落處再相逢」。

段宜康今在臉書發文表示，任期將屆，向各位辭行。依照8年前的承諾，這兩任立委的年終獎金，都捐給社福團體。此後也會如他先前所宣布：不再參選，也不擔任黨公職、政府法人、公營事業職位。

段宜康最後更表示，祝大家新年快樂！江湖不遠，在日落處再相逢。

(中時電子報)