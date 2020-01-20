告別立院！段宜康揮手離開政壇 11:322020/01/20 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委段宜康。（圖為資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委段宜康任期將屆，他瀟灑表示將揮別政壇，他也跟支持者表示，「江湖不遠，在日落處再相逢」。 段宜康今在臉書發文表示，任期將屆，向各位辭行。依照8年前的承諾，這兩任立委的年終獎金，都捐給社福團體。此後也會如他先前所宣布：不再參選，也不擔任黨公職、政府法人、公營事業職位。 段宜康最後更表示，祝大家新年快樂！江湖不遠，在日落處再相逢。 (中時電子報) #段宜康 #政壇 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇團隊當然該走人 04:102020/01/16 時論廣場 嘉義最強司機退休 政壇多位大咖都坐過他的車 17:412020/01/16 政治 兩岸不往來還編大量旅費預算 遭藍委揮刀刪減 21:452020/01/16 政治 第一次當黨主席就上手 02:252020/01/17 論壇廣場 政府赴陸旅費預算 大砍4成 02:262020/01/17 兩岸要聞 吳敦義返鄉取暖 紫南宮主委勸他「放下」離開政壇 17:242020/01/17 政治 英回任黨主席 游錫堃掌立法院 蘇嘉全接府祕書長 04:102020/01/18 政治要聞 蔣萬安吳怡農都魔羯 唐綺陽揭雙帥內心世界 16:512020/01/18 生活 蘇嘉全接總統府祕書長？蘇貞昌：陳菊身體很好 11:382020/01/19 政治 立院龍頭的下一步？蘇嘉全：任何職務都全力以赴 11:182020/01/20 政治 政治熱門新聞 罷韓省1200億？孫大千：苦苓犯了兩個嚴重錯誤 - 政治 高雄人都討厭韓國瑜？詹江村六字砲轟 - 政治 周錫瑋深夜表態黨主席？上萬網友大讚！ - 政治 鳳山果菜市場攤商嗆4字 韓國瑜好風度回應 - 政治 韓國瑜若選黨主席 藍議員預言罷免案結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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